Шахматный клуб откроют в городском округе

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Открытие детского любительского шахматный клуба «Олимпия» планируется к 1 апреля во Дворце культуры городского округа Щербинка.

— У нас сейчас ведется ремонт в кабинете, который специально будет оборудован под шахматный клуб. Закупаются доски для игры и мы нашли человека, который готов вести занятия, — рассказал администратор Дворца культуры Николай Царегородцев.

Формат клуба предполагает часовые обучающие занятия, проведение любительских игр и турниров. Новая секция ориентирована на детей от 6 до 16 лет.