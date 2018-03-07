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Шахматный клуб откроют в городском округе
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Шахматный клуб откроют в городском округе 

Администрация городского округа Щербинка 7 марта 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Открытие детского любительского шахматный клуба «Олимпия» планируется к 1 апреля во Дворце культуры городского округа Щербинка.
— У нас сейчас ведется ремонт в кабинете, который специально будет оборудован под шахматный клуб. Закупаются доски для игры и мы нашли человека, который готов вести занятия, — рассказал администратор Дворца культуры Николай Царегородцев.
Формат клуба предполагает часовые обучающие занятия, проведение любительских игр и турниров. Новая секция ориентирована на детей от 6 до 16 лет.
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