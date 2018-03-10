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Открытое первенство по шахматам стартовало в Ижевске
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Открытое первенство по шахматам стартовало в Ижевске 

ИА «Сусанин» 10 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Открытое первенство Ижевска 2018 года среди юношей и девушек стартовало на базе «Спортивной школы по шахматам».
Соревнования среди шахматистов в возрастных группах до 11, до 13 и до 19 лет пройдут в течении ближайших девяти дней. Турнир проводится в формате классических шахмат.
«Данное соревнование уже является отборочным к первенству республики этого же года, которое пройдет осенью», — сообщил исполнительный директор федерации Удмуртии по шахматам Максим Озолин
В этом году традиционное Открытое первенство Ижевска среди юношей и девушек собрало порядка 190 юных шахматистов. Это несколько меньше традиционного количества участников, но по мнению организаторов турнира, связано это лишь с тем, что турнир проводится раньше, а не в период школьных каникул, как обычно.
Перенести турнир пришлось из-за проведения Чемпионата Приволжского федерального округа среди мужчин и женщин, который в этом году пройдёт в Ижевске. На этот ответственный турнир уже подали заявки несколько гроссмейстеров FIDE и чемпионат обещает стать напряженным соревнованием.
Между тем, Открытое первенство Ижевска среди юношей и девушек завершится 18 марта, в день выборов президента России. Максим Озолин уверил корреспондента информагентства «Сусанин», что все имеющие право голоса организаторы турнира обязательно посетят выборы, поскольку старт соревнований назначен на 15:00 и у каждого желающего будет время посетить избирательный участок.
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