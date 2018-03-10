Открытое первенство по шахматам стартовало в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Открытое первенство Ижевска 2018 года среди юношей и девушек стартовало на базе «Спортивной школы по шахматам».

Соревнования среди шахматистов в возрастных группах до 11, до 13 и до 19 лет пройдут в течении ближайших девяти дней. Турнир проводится в формате классических шахмат.

«Данное соревнование уже является отборочным к первенству республики этого же года, которое пройдет осенью», — сообщил исполнительный директор федерации Удмуртии по шахматам Максим Озолин

В этом году традиционное Открытое первенство Ижевска среди юношей и девушек собрало порядка 190 юных шахматистов. Это несколько меньше традиционного количества участников, но по мнению организаторов турнира, связано это лишь с тем, что турнир проводится раньше, а не в период школьных каникул, как обычно.

Перенести турнир пришлось из-за проведения Чемпионата Приволжского федерального округа среди мужчин и женщин, который в этом году пройдёт в Ижевске. На этот ответственный турнир уже подали заявки несколько гроссмейстеров FIDE и чемпионат обещает стать напряженным соревнованием.

Между тем, Открытое первенство Ижевска среди юношей и девушек завершится 18 марта, в день выборов президента России. Максим Озолин уверил корреспондента информагентства «Сусанин», что все имеющие право голоса организаторы турнира обязательно посетят выборы, поскольку старт соревнований назначен на 15:00 и у каждого желающего будет время посетить избирательный участок.