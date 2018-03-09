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Великолукская шахматистка стала второй по итогам чемпионата СЗФО
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Великолукская шахматистка стала второй по итогам чемпионата СЗФО 

АиФ Северо-запад 9 марта 2018
Фото: АиФ Северо-запад
Великолукская шахматистка Виктория Емельянова заняла второе место по итогам чемпионата Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге. Как сообщили в областной федерации шахмат, в чемпионате по блицу великолучанка впервые обыграла двух своих более титулованных соперниц, имеющих звания женский международный мастер.
Виктория Емельянова, ранее ставшая победительницей чемпионата Псковской области, получила право принять участие в финале чемпионата России среди женщин по блицу, который планируется провести в октябре 2018 года в Сочи.
Лучший результат среди шахматистов нашей области по итогам чемпионата СЗФО по блицу среди мужчин показал мастер ФИДЕ Валентин Власов, который набрал 7,5 очков (ровно столько же и у бронзового призера), но по дополнительным показателям занял 6 место.
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