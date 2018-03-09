Великолукская шахматистка стала второй по итогам чемпионата СЗФО

Великолукская шахматистка Виктория Емельянова заняла второе место по итогам чемпионата Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге. Как сообщили в областной федерации шахмат, в чемпионате по блицу великолучанка впервые обыграла двух своих более титулованных соперниц, имеющих звания женский международный мастер.

Виктория Емельянова, ранее ставшая победительницей чемпионата Псковской области, получила право принять участие в финале чемпионата России среди женщин по блицу, который планируется провести в октябре 2018 года в Сочи.