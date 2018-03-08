Норвежский шахматист Карлсен вступил в словесную перепалку с голландцем Гири

Спортсмен из Нидерландов опубликовал в «Твиттере» слова француза Максима Вашье-Лаграва о том, что « Владимир Крамник , возможно, лучше всех понимает шахматы», которые норвежец прокомментировал смайликом истерического смеха.

Ответ Гири не заставил себя долго ждать: «Перед стартом турнира претендентов кто-то нервничает больше, чем все восемь участников. Это не я и не Максим Вашье-Лаграв».

«Перестань. Выиграй хотя бы один турнир в карьере, и, возможно, люди начнут воспринимать тебя всерьёз», — написал Карлсен в своём «твиттере».