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Норвежский шахматист Карлсен вступил в словесную перепалку с голландцем Гири
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Норвежский шахматист Карлсен вступил в словесную перепалку с голландцем Гири 

Чемпионат.com 8 марта 2018
Спортсмен из Нидерландов опубликовал в «Твиттере» слова француза Максима Вашье-Лаграва о том, что «Владимир Крамник, возможно, лучше всех понимает шахматы», которые норвежец прокомментировал смайликом истерического смеха.
Ответ Гири не заставил себя долго ждать: «Перед стартом турнира претендентов кто-то нервничает больше, чем все восемь участников. Это не я и не Максим Вашье-Лаграв».
«Перестань. Выиграй хотя бы один турнир в карьере, и, возможно, люди начнут воспринимать тебя всерьёз», — написал Карлсен в своём «твиттере».
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