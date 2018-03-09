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Президент Армении сделает первый ход на шахматном турнире претендентов
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Президент Армении сделает первый ход на шахматном турнире претендентов 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: ТАСС
ЕРЕВАН, 9 марта. /ТАСС/. Президент Армении Серж Саргсян сделает символический первый ход на церемонии открытия турнира претендентов на титул чемпиона мира по шахматам в Берлине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента.
"Президент Серж Саргсян в пятницу отправится с рабочим визитом в Германию, где будет присутствовать на торжественной церемонии открытия турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет 10-28 марта", — отметили в пресс-службе.
В качестве почетного гостя Саргсян, который также является главой Федерации шахмат Армении, сделает символический первый ход на турнире.
В турнире претендентов примут участие восемь шахматистов — россияне Сергей Карякин, Александр Грищук, Владимир Крамник, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, армянин Левон Аронян, китаец Дин Лижэнь, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со. Победитель двухкругового турнира в ноябре 2018 года в Лондоне проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
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