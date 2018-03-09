Президент Армении сделает первый ход на шахматном турнире претендентов

ЕРЕВАН, 9 марта. / ТАСС /. Президент Армении Серж Саргсян сделает символический первый ход на церемонии открытия турнира претендентов на титул чемпиона мира по шахматам в Берлине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента.

"Президент Серж Саргсян в пятницу отправится с рабочим визитом в Германию, где будет присутствовать на торжественной церемонии открытия турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет 10-28 марта", — отметили в пресс-службе.

В качестве почетного гостя Саргсян, который также является главой Федерации шахмат Армении, сделает символический первый ход на турнире.