Поддержка РШФ со стороны «ФосАгро» в 2018 году составит порядка 30 млн рублей

БЕРЛИН, 9 марта. / ТАСС /. Компания «ФосАгро» , которая является одним из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, сохранит в 2018 году поддержку Российской шахматной федерации (РШФ) на уровне порядка 30 млн рублей. Об этом в пятницу заявил ТАСС генеральный директор компании Андрей Гурьев

В Берлине Гурьев принимает участие в открытии шахматного турнира претендентов, на котором определится соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону. «ФосАгро» является стратегическим партнером чемпионата мира по шахматам.

"Поддержка непосредственно Российской шахматной федерации составляет 30 млн рублей, они и остались. На днях мы подпишем новый контракт, в нем будет такая же сумма", — сказал Гурьев.

По его словам, у компании есть еще «множество отдельных инициатив, так что в реальности эта сумма окажется выше». «Мы помогаем не только деньгами, но и возможностями. Мы присутствуем в разных городах России, пытаемся вводить бесплатные уроки шахмат», — сказал генеральный директор.

"В целом, компания «на благотворительность, которая включает в себя разные инициативы, тратит порядка 2 миллиардов рублей в год», — резюмировал он.

Компания «ФосАгро» сотрудничает с национальной федерацией шахмат с 2010 года.