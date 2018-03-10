Сергей Карякин: Надеюсь, «Спартаку» удастся совершить подвиг и догнать «Локомотив»

Напомним, отрыв красно-белых от лидирующего «Локомотива» составляет 8 очков.

— Вы являетесь поклонником этой команды. Удалось посмотреть центральный матч 21-го тура «Локомотив» — "Спартак"

— Нет, к сожалению. Я бы поехал на сам матч и поддержал спартаковцев с трибуны, но у нас заканчивался турнир по блицу и я не смог вырваться.

— Как думаете, у красно-белых еще есть шанс защитить титул?