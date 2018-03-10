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Сергей Карякин: Надеюсь, «Спартаку» удастся совершить подвиг и догнать «Локомотив»
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Сергей Карякин: Надеюсь, «Спартаку» удастся совершить подвиг и догнать «Локомотив» 

Советский спорт 10 марта 2018
Напомним, отрыв красно-белых от лидирующего «Локомотива» составляет 8 очков.
— Вы являетесь поклонником этой команды. Удалось посмотреть центральный матч 21-го тура «Локомотив» — "Спартак"?
— Нет, к сожалению. Я бы поехал на сам матч и поддержал спартаковцев с трибуны, но у нас заканчивался турнир по блицу и я не смог вырваться.
— Как думаете, у красно-белых еще есть шанс защитить титул?
— Думаю, что да. Пока есть хоть минимальные шансы, надо за них цепляться. Я много раз выигрывал турниры, когда в меня уже мало кто верил, — цитируют Карякина "Известия". — Надеюсь, «Спартаку» удастся совершить подвиг и догнать «Локомотив». Для этого у команды есть все самое необходимое — классный тренер, сильные игроки и самые преданные болельщики.
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