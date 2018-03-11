Карякин рассказал, сколько восстанавливался после матча за звание чемпиона мира с Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, сколько времени ему понадобилось на психологическое восстановление после матча за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. «Мне кажется, что матч был настолько тяжёлым, что я почти год восстанавливался. Может, частично из-за этого у меня был спад результатов. То же самое произошло и с Карлсеном. Прошлый год у него был очень тяжёлым, но сейчас он снова начал побеждать. Мы оба, видимо, восстанавливались целый год», — рассказал Карякин RT.

Он отметил, что матч с Карлсеном был настолько тяжёлым, что после него хотелось всё забыть.

«Было потрачено много нервов, много сил. То, что для победы не хватило чуть-чуть в самом конце, меня расстраивало. Потом я понял, что нужно идти дальше и начать новую страницу шахматной биографии», — добавил гроссмейстер.

Ранее сообщалось, что Карякин стартовал с поражения на шахматном турнире претендентов в Берлине.