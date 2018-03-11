Ещё
Карякин рассказал, сколько восстанавливался после матча за звание чемпиона мира с Карлсеном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карякин рассказал, сколько восстанавливался после матча за звание чемпиона мира с Карлсеном 

RT на русском 11 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, сколько времени ему понадобилось на психологическое восстановление после матча за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. «Мне кажется, что матч был настолько тяжёлым, что я почти год восстанавливался. Может, частично из-за этого у меня был спад результатов. То же самое произошло и с Карлсеном. Прошлый год у него был очень тяжёлым, но сейчас он снова начал побеждать. Мы оба, видимо, восстанавливались целый год», — рассказал Карякин RT.
Он отметил, что матч с Карлсеном был настолько тяжёлым, что после него хотелось всё забыть.
«Было потрачено много нервов, много сил. То, что для победы не хватило чуть-чуть в самом конце, меня расстраивало. Потом я понял, что нужно идти дальше и начать новую страницу шахматной биографии», — добавил гроссмейстер.
Ранее сообщалось, что Карякин стартовал с поражения на шахматном турнире претендентов в Берлине.
RT на русском: последние новости
В Берлине стартует турнир претендентов на шахматную корону Карякин стартовал с поражения на турнире претендентов в Берлине Футболист ЦСКА Вернблум рассказал, за что Акинфеев получает деньги
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение