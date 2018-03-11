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Карякин настроен бороться за победу на турнире претендентов
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Карякин настроен бороться за победу на турнире претендентов 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: riyadh2017.fide.com/photo-gallery
Российский шахматист Сергей Карякин настроен найти свою игру для того, чтобы побороться за победу на турнире претендентов. Слова гроссмейстера приводит ТАСС.
"Возможно, до начала турнира я был более оптимистичен, чем сейчас. Но турнир будет длиться долго, и я надеюсь, что у меня еще будут некоторые шансы на победу. Для этого мне нужно найти свою игру.
В 2014 году на турнире претендентов в Ханты-Мансийске я тоже слабо начал, но в итоге занял второе место и даже боролся за победу", — отметил шахматист на пресс-конференции.
Турнир продлится до 27 марта.
Ранее сообщалось, что Карякин проиграл Шахрияру Мамедьярову из Азербайджана в первом матче турнира претендентов.
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