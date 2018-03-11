Карякин настроен бороться за победу на турнире претендентов

Российский шахматист Сергей Карякин настроен найти свою игру для того, чтобы побороться за победу на турнире претендентов. Слова гроссмейстера приводит ТАСС

"Возможно, до начала турнира я был более оптимистичен, чем сейчас. Но турнир будет длиться долго, и я надеюсь, что у меня еще будут некоторые шансы на победу. Для этого мне нужно найти свою игру.

В 2014 году на турнире претендентов в Ханты-Мансийске я тоже слабо начал, но в итоге занял второе место и даже боролся за победу", — отметил шахматист на пресс-конференции.

Турнир продлится до 27 марта.

Ранее сообщалось, что Карякин проиграл Шахрияру Мамедьярову из Азербайджана в первом матче турнира претендентов.