«Штутгарт» разошелся миром с «Лейпцигом»

В матче 26-го тура Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» — 0:0.

После этого матча «Лейпциг» с 40 очками на 6-м месте, а «Штутгарт» на 10-м месте — 34 очка.