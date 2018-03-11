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«Штутгарт» разошелся миром с «Лейпцигом»
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«Штутгарт» разошелся миром с «Лейпцигом» 

LiveSport.Ru 11 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
В матче 26-го тура Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» — 0:0.
После этого матча «Лейпциг» с 40 очками на 6-м месте, а «Штутгарт» на 10-м месте — 34 очка.
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