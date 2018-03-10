Крамник назвал самый важный поединок в своей карьере 

«Первый матч за первенство мира до сих пор стоит перед глазами. Тогда я выиграл у Гарри Каспарова, который 15 лет был непобедим. Мало кто ожидал, что мне удастся одержать верх.
Думали, что в лучшем случае дам бой. Проводились даже опросы общественного мнения, согласно которым мне давали всего 15% на победу», — цитирует Крамника RT.
Шахматист признался, что ему было приятно попасть в клуб чемпионов мира, в который вошли 16 человек за всю историю
"Триумф в матче с величайшим шахматистом в истории — это просто невероятно. Такое остается в памяти навсегда. Пока это мое наивысшее достижение. Потом удалось дважды отстоять титул — тоже неплохие моменты. Был чемпионом в течение семи лет", — добавил Крамник.
Шахматист отметил, что ему интересно побороться за корону, так как еще не было случаев, когда чемпионом мира становились после нескольких лет перерыва.
Ранее Крамник назвал современного шахматиста с наибольшим потенциалом.