Крамник назвал самый важный поединок в своей карьере

«Первый матч за первенство мира до сих пор стоит перед глазами. Тогда я выиграл у Гарри Каспарова , который 15 лет был непобедим. Мало кто ожидал, что мне удастся одержать верх.

Думали, что в лучшем случае дам бой. Проводились даже опросы общественного мнения, согласно которым мне давали всего 15% на победу», — цитирует Крамника RT.

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"Триумф в матче с величайшим шахматистом в истории — это просто невероятно. Такое остается в памяти навсегда. Пока это мое наивысшее достижение. Потом удалось дважды отстоять титул — тоже неплохие моменты. Был чемпионом в течение семи лет", — добавил Крамник.

Шахматист отметил, что ему интересно побороться за корону, так как еще не было случаев, когда чемпионом мира становились после нескольких лет перерыва.

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