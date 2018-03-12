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В спортивном комплексе Вороново прошёл турнир по шахматам
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В спортивном комплексе Вороново прошёл турнир по шахматам 

Администрация поселения Вороновское 12 марта 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архивное
В минувшее воскресенье в Вороновском прошёл турнир по шахматам. Традиционно, любители интеллектуальной игры встретились в спортивном комплексе «Вороново».
Шахматные турниры регулярно проводятся на базе СК «Вороново» и пользуются большой популярностью. — Любители игры в шахматы следят за расписанием турниров и с удовольствием принимают в них участие. На вчерашнем турнире у нас было 10 игроков — рассказали в администрации спорткомплекса.
Следующая встреча шахматистов запланирована на 25 марта. Принять участие в турнире может каждый желающий. Начало турнира в 17.30
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