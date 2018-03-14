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В Технологическом колледже №34 школьников научат косоплетению, макияжу и маникюру
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В Технологическом колледже №34 школьников научат косоплетению, макияжу и маникюру 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 14 марта 2018
Фото: Префектура Южного административного округа города Москвы
День открытых дверей для будущих абитуриентов и их родителей проведет Технологический колледж №34 в среду, 15 марта. В учебном корпусе №1 на Нагатинской улице участников образовательной встречи ждет экскурсия по колледжу, рассказ об истории и традициях учреждения. А после всех школьников ждет программа мастер-классов, тренингов и воркшопов. Абитуриенты попробуют создать платье в акварельной технике, освоят основы макияжа на занятии «Нарисуй лицо», необычные прически на уроке косоплетения и азы маникюра. А Надежда Сагаловская, специалист приемной комиссии, ответит на вопросы учащихся и их семей, расскажет о порядке подачи документов и поможет заполнить заявление на поступление.
«Такие образовательные мероприятия дают возможность школьникам попробовать себя в новых профессиях, узнать, есть ли у них способности к этому делу, получить новые полезные навыки. Ведь сейчас Технологический колледж №34 — это шанс получить образование высокого уровня и проверить полученные знания в профессиональной практике», — рассказала редакции газеты «Нагатино-Садовники» Надежда Сагаловская.
Фото: Технологический колледж №34
 Ещё 8 источников 
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