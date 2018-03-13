Молодые парламентарии Новофедоровского станут наблюдателями на выборах президента

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Представители Молодежной палаты поселения Новофедоровское 18 марта выступят в роли наблюдателей во время выборов президента Российской Федерации. Этой информацией поделилась пресс-секретарь объединения Ани Саградян.

— Многие ребята из нашей организации, которым исполнилось 18 лет, изъявили желание следить за порядком и соблюдением всех правил во время грядущих выборов президента. На данный момент точно известно, что обучение пройдет один парламентарий — Никита Митрохин, — рассказала Ани Саградян.

Она добавила, что специальное занятие по подготовке наблюдателей состоится 15 марта. Оно продлится один час. За это время участники получат все необходимые инструкции и специальный нагрудный знак.