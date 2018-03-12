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Жители Михайлово-Ярцевского поучаствуют в соревнованиях по шахматам
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Жители Михайлово-Ярцевского поучаствуют в соревнованиях по шахматам 

Префектура ТиНАО города Москвы 12 марта 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: mos.ru
Спортсмены поселения Михайлово-Ярцевское 24 марта поучаствуют в Окружном этапе соревнований по шахматам и шашкам.
— Ежегодный турнир состоится в Доме культуры «Пересвет» в Рязановском. В данный момент проходят отбор и прием заявок шахматистов и шашистов старше 18 лет. На мероприятие приедут участники со всех муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов, — отметил директор Спортивного клуба «Медведь» Михаил Сугробов.
Соревнования состоятся по адресу: поселок Знамя Октября, дом №31, строение 3.
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