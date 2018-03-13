Гроссмейстер Джакай Джакаев — лучший на чемпионате города по шахматам

Международный гроссмейстер Джакай Джакаев стал победителем чемпионата Махачкалы, который проходил в столице с 1 по 12 марта.

Участниками турнира стали свыше 60 шахматистов, прошедших предварительный отбор. Это международные гроссмейстеры, мастера спорта и ФИДЕ , кандидаты в мастера спорта, а также ведущие юноши и юниоры, имеющие спортивный разряд не ниже 2-го взрослого.

Набрав 8 очков из 9 возможных, Джакай Джакаев показал лучший результат среди всех участников. Второе место занял мастер ФИДЕ Рашид Магомедов , набравший 7 очков. Третьим призером по дополнительным показателям стал кандидат в мастера спорта Джабраил Камаев.

Отдельным зачетом выступали и женщины, среди которых победителем стала Амина Абакарова, на втором и третьем месте соответственно Саида Магомедова и Джамиля Камаева.

В номинации «За волю к победе среди юношей 2000 г.р. и младше» специальным призом был отмечен Камиль Изабакаров, «За волю к победе среди ветеранов» — Ахмед Хасбулатов, «За волю к победе лиц с ограниченным состоянием здоровья» Магомед Джаватханов.

Отметим, что прошедшие состязания являлись для шахматистов города отборочными к чемпионату Дагестана.