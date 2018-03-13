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Гроссмейстер Джакай Джакаев — лучший на чемпионате города по шахматам
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Гроссмейстер Джакай Джакаев — лучший на чемпионате города по шахматам 

Mirmol.ru 13 марта 2018
Фото: Mirmol.ru
Международный гроссмейстер Джакай Джакаев стал победителем чемпионата Махачкалы, который проходил в столице с 1 по 12 марта.
Участниками турнира стали свыше 60 шахматистов, прошедших предварительный отбор. Это международные гроссмейстеры, мастера спорта и ФИДЕ, кандидаты в мастера спорта, а также ведущие юноши и юниоры, имеющие спортивный разряд не ниже 2-го взрослого.
Набрав 8 очков из 9 возможных, Джакай Джакаев показал лучший результат среди всех участников. Второе место занял мастер ФИДЕ Рашид Магомедов, набравший 7 очков. Третьим призером по дополнительным показателям стал кандидат в мастера спорта Джабраил Камаев.
Отдельным зачетом выступали и женщины, среди которых победителем стала Амина Абакарова, на втором и третьем месте соответственно Саида Магомедова и Джамиля Камаева.
В номинации «За волю к победе среди юношей 2000 г.р. и младше» специальным призом был отмечен Камиль Изабакаров, «За волю к победе среди ветеранов» — Ахмед Хасбулатов, «За волю к победе лиц с ограниченным состоянием здоровья» Магомед Джаватханов.
Отметим, что прошедшие состязания являлись для шахматистов города отборочными к чемпионату Дагестана.
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