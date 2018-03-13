Серебряными призерами «Белой ладьи» стали школьники из Измайлово

В столице определились победители Открытого городского шахматного турнира «Белая ладья» среди команд московских школьников и ветеранов. Финальные поединки состоялись 4 марта в Музее Победы на Поклонной горе.

Победителей турнира определяли сразу по трем номинациям. В номинации «Белая ладья» боролись 34 команды школ Москвы, в составе которых выступали три мальчика и одна девочка (2004 г.р. и моложе). В результате упорной борьбы первыми стали спортсмены из «Курчатовской школы», «серебро» завоевали шахматисты из измайловской школы №444, а бронзовая награда оказалась у спортсменов из школы №2101.

В номинации «Не прервется связь поколений „Пешка и ферзь“» первыми стали шахматисты из школы №2007, второй результат у команды из школы №1363, а третьими стали спортсмены из школы №1502. В составе команд в этой номинации помимо двух юношей и одной девушки 2000-2003 г.р. играл ветеран.

В «Городском шахматном фестивале ветеранов и членов их семей, посвященном 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» соперничали команды ветеранов

из 11 административных округов Москвы. Команды состояли из трех мужчин и одной женщины 1958 г.р. и старше. Победу одержали ветераны ЮВАО, команда ветеранов ЮАО стала серебряным призером, а третье место завоевали ветераны ВАО.

В финале турнира «Белая ладья» участвовали свыше 500 московских школьников и ветеранов. На торжественной церемонии открытия гостей и участников приветствовали президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов , директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Андрей Шашков , ректор РГСУ Наталья Починок и первый вице-президент Шахматной федерации города Москвы Никита Ким . Участники турнира посмотрели лазерное шоу и проверили свои силы в сеансе одновременной игры со знаменитым российским гроссмейстером Николаем Чадаевым.

Напомним, что крупнейший московский шахматный турнир «Белая ладья» проводится ежегодно столичным департаментом образования совместно с Шахматной федерацией города Москвы.