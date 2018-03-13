Гаджимет Сафаралиев возглавил Попечительский совет махачкалинской шахматной школы Карпова

Для известного парламентария провели небольшую экскурсию по зданию муниципального Дома шахмат, после чего у него состоялась встреча с юными шахматистами, их родителями, а также коллективом учреждения.

Сафаралиев в своем выступлении особо отметил, что в Дагестане всегда ценились ум и интеллект, а шахматы успешно служат делу продолжения этой важной традиции. Российский парламентарий согласился возглавить Попечительский совет шахматной школы, пообещав оказывать всяческую поддержку ее развитию.

В числе ближайших планов политика — организовать в этом году приезд в Махачкалу 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Он высказал пожелание увидеть в скором будущем победы дагестанских шахматистов на самых значимых международных турнирах.

Фото: stmkala-chess.ru