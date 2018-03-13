Гаджимет Сафаралиев возглавил Попечительский совет махачкалинской шахматной школы Карпова 

12 марта махачкалинскую шахматную школу Анатолия Карпова по приглашению международного гроссмейстера, заместителя председателя городского Собрания депутатов Джакая Джакаева посетил депутат Государственной Думы РФ Гаджимет Сафаралиев.
Для известного парламентария провели небольшую экскурсию по зданию муниципального Дома шахмат, после чего у него состоялась встреча с юными шахматистами, их родителями, а также коллективом учреждения.
Сафаралиев в своем выступлении особо отметил, что в Дагестане всегда ценились ум и интеллект, а шахматы успешно служат делу продолжения этой важной традиции. Российский парламентарий согласился возглавить Попечительский совет шахматной школы, пообещав оказывать всяческую поддержку ее развитию.
В числе ближайших планов политика — организовать в этом году приезд в Махачкалу 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Он высказал пожелание увидеть в скором будущем победы дагестанских шахматистов на самых значимых международных турнирах.
Фото: stmkala-chess.ru