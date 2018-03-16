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24 марта состоятся соревнования по шахматам на Кубок префекта СВАО
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24 марта состоятся соревнования по шахматам на Кубок префекта СВАО 

Управа района Лосиноостровский 23 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
24 марта в центре интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» на улице Хачатуряна состоится шахматный турнир. На нем юные шахматисты СВАО поборются на Кубок префекта СВАО.
В 11.30 начнется регистрация участников мужского пола, а сами соревнования начнутся ровно в полдень. Девочек начнут регистрировать в 15.15, а состязания начнутся в 15.45. Сообщается, что турнир пройдет по «швейцарской системе» в пять или шесть туров в зависимости от количества команд.
Эти соревнования будут проводиться в трех возрастных категориях, а также раздельно для мальчиков и девочек. Первая категория — до 11 лет, вторая — с 11 до 14, а третья — с 15 до 17. Напомним, что Центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» находится по адресу: ул. Хачатуряна, д. 16.
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