24 марта состоятся соревнования по шахматам на Кубок префекта СВАО

24 марта в центре интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» на улице Хачатуряна состоится шахматный турнир. На нем юные шахматисты СВАО поборются на Кубок префекта СВАО.

В 11.30 начнется регистрация участников мужского пола, а сами соревнования начнутся ровно в полдень. Девочек начнут регистрировать в 15.15, а состязания начнутся в 15.45. Сообщается, что турнир пройдет по «швейцарской системе» в пять или шесть туров в зависимости от количества команд.

Эти соревнования будут проводиться в трех возрастных категориях, а также раздельно для мальчиков и девочек. Первая категория — до 11 лет, вторая — с 11 до 14, а третья — с 15 до 17. Напомним, что Центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» находится по адресу: ул. Хачатуряна, д. 16.