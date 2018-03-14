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Югорский гамбит. Как научиться играть в шахматы
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Югорский гамбит. Как научиться играть в шахматы 

АиФ Югра 14 марта 2018
Фото: АиФ Югра
Международный мастер, главный тренер сборной Югры по шахматам Александр Корнеевец рассказал корреспонденту «АиФ-Югра», о чем мечтает белая королева и как «съесть» короля.
Книга — лучший учитель
Наблюдать за тем, как Александр Михайлович учит игре в шахматы, можно как за огнем или водой — бесконечно. Шаг за шагом объясняет, как ходит фигура, затем дает решить задачку.
Например, ладья ходит прямо в любом направлении, но только не по диагонали. А теперь срубите пешки так, чтобы не возвращаться назад. При этом расставляет пешки тренер без последовательности. Все ходы — в голове.
В Югре Александр Корнеевец с 2011 года, до этого преподавал в Минске. «Сейчас много литературы издаётся, очень популярны развивающие игры. Играть в шахматы учат и енот, и Мальвина, и динозаврики, и еще много разных героев. Если кто-то умеет играть, можно сразиться компьютером, есть много сайтов и приложений, или выйти в сеть, в мировое интернет-пространство. Есть ресурсы, где можно найти единомышленников, играть с ними», — рассказывает тренер.
Действительно, в интернете немало обучающих курсов, которые делятся по уровню сложности: для начинающих, для разрядников, для сильных любителей и профессионалов. И все же азы шахмат лучше изучать по старинке, с помощью книг.
Среди учебников для начинающих абсолютная классика — это «Путешествие в шахматное королевство» Юрия Авербаха и Михаила Бейлина и «Шахматы» Ильи Майзелиса, по ним делали первые шаги десятки, если не сотни будущих гроссмейстеров. Книги до сих пор регулярно переиздаются, найти их несложно.
«Если какие-то книги покажутся вам слишком объемными, то не стесняйтесь и купите себе учебник для детей. В конце концов, правила там изложены точно такие же: как ставить мат одинокому королю, как поставить вилку и соорудить связку», — советует тренер. — Анализируйте сыгранные партии. Лучше всего — вместе с соперником. Можно делать это и самостоятельно. Старайтесь не полагаться исключительно на компьютерные программы для анализа».
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