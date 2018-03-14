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Шахматисты школы гроссмейстера Джакая Джакаева разыграли весенний Кубок учреждения
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Шахматисты школы гроссмейстера Джакая Джакаева разыграли весенний Кубок учреждения 

Mirmol.ru 14 марта 2018
Фото: Mirmol.ru
Шахматная школа международного гроссмейстера Джакая Джакаева провела внутришкольный турнир «Весенний Кубок».
В турнире приняли участие более 40 воспитанников учреждения. Их поделили на 4 группы, соответственно возрасту и силе их игры: турниры «А», «В» «С» и «D».
В своих группах чемпионами стали Таймаз Темирбеков, Идрис Идрисов, Мурад Курбанов, Мурад Ахмедов. Лучший результат среди девочек показала Айша Курахмаева.
Призеры соревнований были отмечены дипломами соответствующих степеней, а также заветными кубками.
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