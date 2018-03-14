Воспитанники студии «Маэстро» на Сумском» выступят на рапид-турнире по шахматам

Ученики шахматной студии «Маэстро» на Сумском» примут участие в рапид-турнире с обсчетом рейтинга FIDE 18 марта. На сегодняшний день, 14 марта, регистрацию уже прошли 59 спортсменов.

Согласно опубликованной на сайте шахматной школы «Чертаново» информации, все участники новых соревнований будут разделены на три возрастные категории: 2000-2004, 2005-2008 и 2009-2011 года рождения. Среди прошедших регистрацию два воспитанника Александра Михайловича Демина, который руководит студией «Маэстро» на Сумском». Это Константин Остапец 2011 года рождения и Сергей Комаров 2003 года рождения.

Каждая возрастная категория рассчитана на 12, 32 и 20 участников соответственно. Для победы ребятам достаточно будет набрать от 5,5 до 7 очков. Кроме того, организаторы отмечают, что шахматисты младшего возраста могут выступить на соревнованиях и среди старших спортсменов.

Подробная информация о турнире доступна по ссылке.

Фото: Шахматная школа «Чертаново»