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Представители Молодежной палаты района организовали шахматный турнир среди школьников
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Представители Молодежной палаты района организовали шахматный турнир среди школьников 

Управа района Братеево города Москвы 14 марта 2018
Фото: Братеево
Представители Молодежной палаты Братеева провели шахматный турнир среди школьников образовательных учреждений района во вторник, 13 марта.
Юные шахматисты района получили возможность принять участие в шахматном турнире, организованном представителями Молодежной палаты Братеева на базе досугово-спортивного центра «Мир молодых». Принять участие в шахматном турнире смогли порядка 10 школьников, многие из которых уже неоднократно завоевывали призовые места на турнирах. Победительницей стала Иванова Кристина.
— Турнир провели в дружественной атмосфере, за что во многом нужно поблагодарить сотрудников «Мира Молодых» — они предоставили весь необходимый инвентарь и помещения. Многие ребята уже имеют разряды по шахматам, к слову. Всем участникам мы подарили памятные значки, — рассказала член «Молодежной палаты» Екатерина Новичкова.
Фото предоставила Екатерина Новичкова.
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