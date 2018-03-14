Представители Молодежной палаты района организовали шахматный турнир среди школьников

Представители Молодежной палаты Братеева провели шахматный турнир среди школьников образовательных учреждений района во вторник, 13 марта.

Юные шахматисты района получили возможность принять участие в шахматном турнире, организованном представителями Молодежной палаты Братеева на базе досугово-спортивного центра «Мир молодых». Принять участие в шахматном турнире смогли порядка 10 школьников, многие из которых уже неоднократно завоевывали призовые места на турнирах. Победительницей стала Иванова Кристина.

— Турнир провели в дружественной атмосфере, за что во многом нужно поблагодарить сотрудников «Мира Молодых» — они предоставили весь необходимый инвентарь и помещения. Многие ребята уже имеют разряды по шахматам, к слову. Всем участникам мы подарили памятные значки, — рассказала член «Молодежной палаты» Екатерина Новичкова.

Фото предоставила Екатерина Новичкова.