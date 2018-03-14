Шахматисты из «Лидера» выступили на турнире «ШахМат»

Обучающиеся объединения «Шахматы» центра «Лидер» выступили в соревновании «ШахМат», который прошел в школе № 657 в рамках открытого городского фестиваля «Ступеньки роста».

Для воспитанников педагога Вадима Романова участие в столь значимом городском турнире стало дебютом. Несмотря на это, юные шахматисты достойно показали себя в крупном состязании, а Вячеслав Шпаковский занял шестое место в общем зачете.

Стоит отметить, что юные шахматисты — воспитанники центра «Лидер», который находится в районе Черемушки — не раз доказывали свое мастерство на всех значимых турнирах на городском, всероссийском и даже международном уровнях. Так, ранее лидерцы стали серебряными призерами Первенства Мира по шахматам в Грузии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.