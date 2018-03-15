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Турниры по шашкам и шахматам среди женщин прошел в Сокольниках
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Турниры по шашкам и шахматам среди женщин прошел в Сокольниках 

Управа района Сокольники 15 марта 2018
Фото: Управа района Сокольники
В Шахматно-шашечном клубе парка «Сокольники» прошли блиц-турниры по шашкам и шахматам среди женщин.
В соревнованиях приняли участие дамы всех возрастов и уровней мастерства. Всего в шашки сыграли 49 представительниц прекрасного пола. Призеры и победительницы получили памятные кубки, дипломы, медали, ценные призы, а также сувениры и цветы от дирекции парка.
Так, сперва стартовал блиц-турнир по русским шашкам. Он прошел по традиционной швейцарской системе в 9 туров.
После развернулась борьба за звание лучшей шахматистки. Система соревнований была аналогичной, но с небольшим отличием во временном контроле. По итогам напряженной борьбы «Королевой шахматной доски» была названа Екатерина Дьяконова.
Добавим, турниры были приурочены к Международному женскому дню.
Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».
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