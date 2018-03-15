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В центре на Лескова выбрали лучших шахматистов
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В центре на Лескова выбрали лучших шахматистов 

Управа района Бибирево 15 марта 2018
Фото: Управа района Бибирево
Финал шахматного турнира на командный кубок Москвы среди детских коллективов прошел в стенах центра детского и юношеского творчества «Бибирево» на минувшей неделе. Об этом сообщили в администрации учреждения.
-В течение всего турнира велась нешуточная борьба. Команды шли, что называется, «ноздря в ноздрю». И вот, наконец, 11 марта, в театрально-концертном зале «На Лескова» в торжественной обстановке прошло награждение команд-победителей. Так, третье место заняла команда шахматного клуба «Чертаново», второй стала команда шахматного клуба «Стратегия», золото взяла команда шахматного клуба спортивной школы олимпийского резерва № 54 «Ориента», — рассказали в администрации центра.
Там отметили, что команда ЦДЮТ «Бибирево» заняла четвертое место: чтобы побороться за кубки и медали, им не хватило всего полбала. (ип)
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