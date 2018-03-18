«Я уже проголосовал! А вы?». Квадроциклист Карякин принял участие в выборах президента

«Ещё нет 9 утра, а я уже проголосовал! А вы?» — написал спортсмен.

Ещё нет 9 утра, а я уже проголосовал! А вы? #выборы2018

Публикация от Sergey Karyakin (@snagracing) 17 Мар 2018 в 9:03 PDT