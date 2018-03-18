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«Я уже проголосовал! А вы?». Квадроциклист Карякин принял участие в выборах президента
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«Я уже проголосовал! А вы?». Квадроциклист Карякин принял участие в выборах президента 

РИА «ФедералПресс» 15 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сергей Карякин проголосовал одним из первых.
«Ещё нет 9 утра, а я уже проголосовал! А вы?» — написал спортсмен.
Ещё нет 9 утра, а я уже проголосовал! А вы? #выборы2018
Публикация от Sergey Karyakin (@snagracing) 17 Мар 2018 в 9:03 PDT
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