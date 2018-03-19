Бабурин заявил, что не сомневается в победе Путина на выборах

Кандидат в президенты России Сергей Бабурин не сомневается в победе Владимира Путина на выборах. Об этом он заявил в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов-2018».

«В этом (что большинство голосов получит Путин — RNS) я нисколько не сомневаюсь, потому что на команду Путина работала даже Тереза Мэй , она сплотила вокруг него всех колеблющихся», — сказал Бабурин, слова которого приводит ТАСС

При этом он отметил, что «сами цифры трудно комментировать, потому что это какие-то чудеса».

Президент России Владимир Путин набирает 75,08% голосов после обработки 50,83% бюллетеней (по состоянию на 23:00 мск), говорится на сайте ЦИК.