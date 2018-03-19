Николай Попов: В шахматах, как и в любом другом виде спорта, по ходу соревнований может случиться всякое 

Международный мастер, шахматный обозреватель Николай Попов поделился с корреспондентом «Стадиона» Александром Барминым своим мнением о выступлении российских гроссмейстеров в первых семи турах турнира претендентов по шахматам:
— Среди восьми участников, как известно, трое представляют нашу страну. Один из них — Сергей Карякин, выигравший предыдущий подобный турнир, изначально считался фаворитом и в Берлине. Но, к сожалению, начал он турнир неудачно, проиграв на старте Мамедьярову из Азербайджана. И в дальнейшем для него всё складывалось не лучшим образом, и вот только на финише первого круга ему удалось одержать первую победу — над американцем Со. Благодаря этому Сергей ушёл с последнего места, и какие-то призрачные шансы на успех у него появились, хотя его игра здесь не производит большого впечатления, и он испытывает определённые «дебютные» проблемы.
Отлично стартовал другой россиянин — Владимир Крамник, показавший в первых трёх турах замечательную игру и ставший единоличным лидером. В частности, он продемонстрировал своеобразную «миниатюру» обыграв чёрными фигурами Ароняна из Армении в 25 ходов.. А вот в четвёртом туре у него случилась, я бы сказал, драма. Он играл против американца Каруаны. Дело шло к ничьей, но потом неожиданно ситуация резко обострилась, чему виновником был Крамник. В какой-то момент в процессе «качелей» относительно инициативы выигрышная позиция была у россиянина. Однако, им была допущена роковая ошибка, которая привела к обидному поражению. Затем последовало поражение и от Мамедьярова, который следом за Каруаной в итоге возглавил турнирную таблицу после первого круга. Крамник, увы, проиграл обоим своим основным конкурентам.
Очень творчески играет третий наш участник — Александр Грищук. Его партии привлекают внимание, но не всё у него получается. И тем не менее, после первого круга он набрал 50% очков и шансы ещё сохраняет. Хотя отставание от лидеров, как и у Крамника, на полтора очка — это многовато. Но, в шахматах, как и в любом другом виде спорта, по ходу соревнований может случиться всякое. Впереди — семь туров.