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Карякин получил удостоверение мастера спорта международного класса
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Карякин получил удостоверение мастера спорта международного класса 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: autosport.com.ru
Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Фейсбуке». Звание матсера спорта международного класса Карякин получил ещё в апреле 2017 года. «Теперь официально — мастер спорта международного класса. Сегодня на встрече с президентом мотоциклетной федерации Джеусом Александром Васильевичем и директором Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Гришиным Борисом Владимировичем получил заветное удостоверение. Следующая цель — Заслуженный мастер спорта международного класса — вообщем есть к чему стремиться.
P. S. Интересно, какие-нибудь льготы предусмотрены?», — написал Карякин.
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