Победителю «Дакара» Сергею Карякину вручили заветные корочки мастера спорта 

Сергей Карякин теперь имеет документ, который показывает важность его достижений для страны. Сегодня в Москве гонщику наконец-то вручили удостоверение мастера спорта международного класса.
— Впечатления отличные! Получается, что ждал этого момента год, так как никак не получалось найти подходящее обеим сторонам время, — рассказал E1.RU Сергей Карякин.
Он признался, что не знает, даёт ли новое звание какие-то льготы или нет.
Приказ о присвоении звания ещё в апреле прошлого года подписал министр спорта России Павел Колобков. Тогда Сергей Карякин отмечал, что для него такое признание является очень важным. Ранее в интервью E1.RU Сергей с сожалением отмечал, что, несмотря на все его достижения, ему никак не могли присвоить звание мастера спорта.