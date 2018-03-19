Победителю «Дакара» Сергею Карякину вручили заветные корочки мастера спорта

Сергей Карякин теперь имеет документ, который показывает важность его достижений для страны. Сегодня в Москве гонщику наконец-то вручили удостоверение мастера спорта международного класса.

— Впечатления отличные! Получается, что ждал этого момента год, так как никак не получалось найти подходящее обеим сторонам время, — рассказал E1.RU Сергей Карякин.

Он признался, что не знает, даёт ли новое звание какие-то льготы или нет.