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Яковенко победил Вагнера
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Российский шахматист Яковенко победил Вагнера в четвертом туре чемпионата Европы 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Дмитрий Яковенко белыми фигурами одержал победу над немецким гроссмейстером Деннисом Вагнером в партии четвертого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми. Общий призовой фонд турнира — €100 тысяч.
Действующий победитель соревнований россиянин Максим Матлаков сыграл вничью с Огулканом Канмазалпом из Турции. Другой россиянин Даниил Дубов сыграл вничью с датчанином Мадсем Андерсеном.
В турнирной таблице лидирует армянин Роберт Оганесян (4 балла), вторым идет Юре Шкоберне из Словении, третьим — хорват Марин Босиочич (оба — по 3,5).
Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. При одинаковом количестве очков учитываются дополнительные показатели — личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, количество партий черными фигурами и общее число побед. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступать в Кубке мира в следующем сезоне.
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