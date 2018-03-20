Победитель ралли Дакар из России обрел титул мастера спорта международного класса

Российский квадроциклист Сергей Карякин , одержавший в прошлом году победу в ралли Дакар, стал мастером спорта международного класса, получив в понедельник соответствующее удостоверение.

"Теперь официально — МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА. Сегодня на встрече с президентом мотоциклетной федерации Джеусом Александром Васильевичем и Директором Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Гришиным Борисом Владимировичем получил заветное удостоверение. Следующая цель — Заслуженный Мастер Спорта Международного Класса — в общем, есть к чему стремиться-))))", — написал Сергей на своей странице в соцсети Facebook.

Сергей Карякин родился в 1991 году, закончил теплоэнергетический факультет Уральского федерального университета.

Для Сергея победным «Дакаром» стал четвертый. В 2014 году он занял седьмое место среди 15 финишировавших квадроциклистов (и даже выиграл один спецучасток), в 2015, к сожалению, до финиша не добрался (всего финишировали в том году 18 квадроциклистов), а в 2016 — Карякин завершил ралли-рейд на четвертой позиции.

Квад, на котором выиграл Карякин, построен его механиками самостоятельно в мастерской на окраине Екатеринбурга. Аппарат создан на базе серийного ATV модели Yamaha Raptor 700. От него, правда, взяты только рама и двигатель. Все остальное — и амортизаторы, и обвес, и подвеска, и шасси — свое, собственной разработки.

Фото: личная страница Сергея Карякина в Facebook