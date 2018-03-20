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Молодежная палата Хорошево-Мневников организовала шахматный турнир
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Молодежная палата Хорошево-Мневников организовала шахматный турнир 

Управа района Хорошево-Мневники 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Молодежная палата района Хорошево-Мневники провела шахматный турнир для детей «Шах и мат».
— В турнире приняли участие мальчики и девочки 10–12 лет. Также присутствовал дедушка одной из участниц, с которым дети тоже играли в шахматы. Турнир прошел на позитивной ноте, члены молодежной палаты помогали и подбадривали юных гроссмейстеров. По окончанию турнира победители были награждены сладкими и памятными призами. Молодежная палата благодарит центр досуга и спорта «Возрождение» за предоставленное помещение для организации турнира, — отметил председатель молодежной палаты Алексей Козлов.
Подобные турниры члены молодежной палаты планируют проводить регулярно. (вт)
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