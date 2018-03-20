Чемпионат Северного Кавказа по шахматам соберет около 50 шахматистов

Пять десятков спортсменов примут участие в чемпионате Северо-Кавказского федерального округа по классическим шахматам, который пройдет в Черкесске.

«Заявки пока поступили из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Чечни. Торжественное открытие чемпионата состоится 23 марта», — сообщил ТАСС президент Федерации шахмат Карачаево-Черкесии Казбек Акбаев. Он также отметил, что на данный момент ожидается участие примерно 50 шахматистов.

Соревнования будут проходить среди детей, женщин, мужчин и ветеранов. Всего состоится девять туров, игры будут проводиться по швейцарской системе.

Чемпионат Северного Кавказа пройдет в Черкесске с 22 по 31 марта на базе Федерации шахмат региона. 1 апреля там же состоится блиц шахматам.

Победители и призеры среди мужчин и женщин смогут представить свои регионы на чемпионате России, который планируется провести в июне.