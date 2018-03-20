Сергей Рублевский: Каруана играет как робот — не дает слабинку

Подвести предварительные итоги мы попросили гроссмейстера Сергея Рублевского

— По истечении первой трети дистанции Владимир Крамник был в числе фаворитов, но после вчерашнего поражения от Александра Грищука шансы экс-чемпиона мира на победу стремятся к нулю. Что скажете? — У Владимира все партии получаются продолжительными, это, конечно, изматывает. Такое впечатление, что в концовке он устает. Возможно, сказывается возраст. Хотя играет Владимир очень интересно, но результат пропал. Напряжение длинных партий сказывается.

Очень важной во всех смыслах была партия с Каруаной. Крамник там должен был побеждать. Хотя найти путь к победе было непросто — позиция была очень сложной.

Вчера Грищук против Крамника применил новый порядок ходов. Володя пожертвовал пешку и практически уровнял позицию. Мог обратно забрать пешку, и там, мне кажется, была ничья. Но в цейтноте решил пешку не забирать, и получилось так, что Грищук ее постепенно реализовал.

— Резюмируем: Крамник, видимо, подустал… — Похоже на то. Хотя играет Володя очень интересно. У него нет проходных партий, хотя обычно гроссмейстеры позволяют себе пару коротких партий. Например, Мамедьяров с Грищуком такую сыграли.

— Грищук… — Саша берет очки, которые ему дают. Если ему предоставляется такой шанс, он его использует.

Что касается Карякина, он, наконец, выиграл у Со. Отступать ему уже было некуда. И хотя там была практически ничейная позицию, но Сережа молодец — поддавливал, и свой шанс получил, который использовал. Отрыв от Каруаны серьезный, поэтому сейчас Карякину на позитивном моменте надо включиться в борьбу. Лидеры могут сейчас играть на удержание отрыва, но поискать возможности надо. Грищук находится на расстоянии досягаемости.

— Два лидера — Каруана и Мамедьяров. Закономерно? — Абсолютно. Оба играют очень ровно и без провалов. Видно, что Каруана находится в отличной форме. В партии с Ароняном на флажке нашел отличный ход, все просчитал. Его не смущают ни время, ни позиции. Явно очень здорово подготовился к турниру.

— Если Каруана будет так играть, может удержать первое место? — Пока он не дает никакой слабинки. Где его можно взять, я даже не знаю. Просто играет, как робот. То же самое могу сказать и про Мамедьярова. У них даже не было партий, где бы были качели. Все партии очень ровные.

СТАТИСТИКА

Результаты 8 тура. Грищук — Крамник 1-0, Со — Каруана, Мамедьяров — Карякин, Дин Лижэнь — Аронян ничьи. Положение после 8 туров. 1. Каруана — 5,5; 2. Мамедьяров — 5; 3. Грищук — 4,5; 4. Дин Лижэнь — 4; 5-6. Карякин, Крамник — по 3,5; 7-8. Аронян, Со — по 3. Пары 9 тура. Каруана — Дин Лижэнь, Аронян — Мамедьяров, Со — Грищук, Карякин — Крамник.

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Дополнительные показатели в случае дележа первого места: 1. Личные встречи 2. Количество побед 3. Коэффициент Зоннеборна-Бергера. В случае если все показатели равны, 28 марта будет проведен тай-брейк.