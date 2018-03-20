Тренера, оклеветавшего юную шахматистку Бибисару Асаубаеву, отстранили от работы 

13-летняя шахматистка из Казахстана Бибисара Асаубаева — пятикратная чемпионка мира и самая титулованная спортсменка своего возраста, победительница международных турниров, а также женский и мужской мастер Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Обладательницей этих званий она стала в 7 и 13 лет. Такое количество достижений девочки в столь юном возрасте недавно насторожило тренера Российской шахматной федерации Евгения Соложенкина. Он заподозрил юную шахматистку в нечестной игре и обвинил ее в афере.
По мнению Соложенкина, Бибасара использовала во время шахматных турниров электронные подсказки, а также звонила по телефону гроссмейстерам из уборной. Тренер написал об этом организаторам чемпионата мира по шахматам. Вскоре родители девочки обратились к адвокату Александру Добровинскому, чтобы он защитил честь их наследницы. После случившегося недоброжелатели стали писать много негативных комментариев в адрес Асаубаевой. Однако организаторы чемпионата мира никаких нарушений не обнаружили. Адвокат девочки также заверил, что воспользоваться телефоном или другим устройство во время партии невозможно. При этом шахматистку стали тщательно обыскивать перед каждой игрой, что не могло ни сказаться на состоянии ребенка.
Добровинский считает, что Соложенкин пошел на такой шаг, так как его дочь Лиза добилась более скромных результатов в шахматах, чем Бибисарова. «В этой страшной атмосфере Бибисара Асаубаева все равно показала результат выше Лизы Соложенкиной», — отметил адвокат. На чемпионате мира девочка заняла второе место. Он также рассказал, что организация ФИДЕ два месяца тщательно изучала это дело. В результате комиссия решила отстранить тренера Соложенкина на 18 месяцев от работы. Асаубаева же полностью очистила свое имя. Доказать невиновность девочки также предстоит в суде. Заседание назначено на 28 марта, и Добровинский заверил, что приобщит к делу ответ ФИДЕ, сообщает издание "Комсомольская правда".