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Карякин обыграл Крамника
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Карякин победил Крамника в девятом туре шахматного турнира претендентов 

ТАСС 4 часа назад
Фото: EPA
Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами одержал победу над соотечественником Владимиром Крамником в партии девятого тура шахматного турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тыс.
Также во вторник россиянин Александр Грищук сыграл вничью с американцем Уэсли Со, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и Левон Аронян из Армении также разошлись миром. Партия Фабиано Каруана (США) — Дин Лижэнь (Китай) завершится позднее.
В турнирной таблице лидируют Каруана и Мамедьяров, набравшие по 5,5 очка, далее идут Грищук (5), Карякин (4,5), Дин Лижэнь (4), Крамник, Со, Аронян (по 3,5).
В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна — Бергера, равный сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.
Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.
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