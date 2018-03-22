Шахматный турнир в честь Дня детской книги пройдет в клубе «Октябрьский»

Сотрудники шахматно-шашечного клуба «Октябрьский» района Якиманка проведут 3 апреля турнир. Его посвятят международному Дню детской книги.

— Мы регулярно проводим соревнования, приуроченные к различным праздникам. На турнир приглашаются москвичи в возрасте от пяти до 86 лет, — объяснил директор ШШК «Октябрьский» Сергей Куракулов

Он рассказал, что на таких мероприятиях бывает от 12 до 60 человек. Посоревноваться смогут как профессиональные шахматисты, так и любители. Кроме того, приглашаются зрители. Для них в помещении организуют сидячие места.

Начало турнира запланировано на 19:00.