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Представители Молодежной палаты Южнопортового района сыграли в желающими в шахматы и шашки
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Представители Молодежной палаты Южнопортового района сыграли в желающими в шахматы и шашки 

Управа Южнопортового района 1 час назад
В день выборов Президента Российской Федерации на избирательном участке 1637 представители Молодежной палаты Южнопортового района напомнили людям, про игру, в которую всех учили играть с самого детства — в шахматы и шашки!
Подходили все желающие, от мала до велика. Дети, родители, бабушки с дедушками. У всех были свои истории по поводу обучения шахматами в детстве и юности.
Кто-то, будучи уже бабушкой, играл в самом детстве в лагере пионерском. А кто-то ходит на шахматы в ГБУ «Святогор».
Приятно, когда игра объединяет незнакомых людей!
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