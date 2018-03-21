Представители Молодежной палаты Южнопортового района сыграли в желающими в шахматы и шашки

В день выборов Президента Российской Федерации на избирательном участке 1637 представители Молодежной палаты Южнопортового района напомнили людям, про игру, в которую всех учили играть с самого детства — в шахматы и шашки!

Подходили все желающие, от мала до велика. Дети, родители, бабушки с дедушками. У всех были свои истории по поводу обучения шахматами в детстве и юности.

Кто-то, будучи уже бабушкой, играл в самом детстве в лагере пионерском. А кто-то ходит на шахматы в ГБУ «Святогор».

Приятно, когда игра объединяет незнакомых людей!