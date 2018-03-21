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Федерация шахмат Псковской области обеспокоена возможной потерей здания на Некрасова, 12
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Федерация шахмат Псковской области обеспокоена возможной потерей здания на Некрасова, 12 

Псковская губерния 4 часа назад
В Пскове прошло экстренное заседание исполкома федерации шахмат Псковской области: как сообщает пресс-служба федерации, исполком обсудил ситуацию со зданием на Некрасова, 12 в Пскове, которое по решению городских властей передано в пользование региональной Федерации для создания детско-юношеского шахматного клуба на безвозмездной основе. Заслушав доклад исполнительного директора федерации шахмат Псковской области Елены Горащенковой об участии федерации в аукционе по приобретению здания на Некрасова, 12, исполком федерации выразил глубокую озабоченность складывающейся ситуацией. Помимо областной федерации шахмат свои заявки на приобретение здания по адресу: Некрасова, 12, подали семь коммерческих организаций, два индивидуальных предпринимателя и одно физическое лицо. При этом две из них (ООО «Венеция» и ЗАО «Жилинвест») выразили поддержку федерации как организации, имеющей пятилетний договор о пользовании этим зданием, что в случае победы на аукционе они солидарны в необходимости реконструкции здания для создания там шахматной школы. Эти организации уже многие годы финансово поддерживают шахматное сообщество нашего региона, спонсируя проведение Международного шахматного фестиваля «Псков» и других детских турниров. «Цели приобретения здания на Некрасова, 12 другими предпринимателями, участвующими в аукционе, нам неизвестны. Не замечены эти структуры и в активной поддержке спорта в нашей области и благотворительной деятельности, направленной во благо развития детско-юношеского спорта. Исполком областной федерации шахмат надеется, что эти коммерческие организации и физические лица, став участниками аукциона, в дальнейшем поддержат своими действиями нашу совместную с Псковской городской думой и администрацией Пскова инициативу о необходимости создания в центре нашего древнего города современного шахматного клуба для организации шахматного досуга детей и взрослых», — заявили в региональной федерации шахмат. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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