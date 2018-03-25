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Дубов, Демченко и Рахманов выиграли партии 7-го тура ЧЕ по шахматам в Батуми
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Дубов, Демченко и Рахманов выиграли партии 7-го тура ЧЕ по шахматам в Батуми 

Чемпионат.com 15 минут назад
Фото: Вести.Ru
Россиянин Даниил Дубов в седьмом туре чемпионата Европы по шахматам в Батуми победил украинца Андрея Волокитина. Выиграли свои партии также Антон Демченко, Александр Рахманов, Давид Паравян и действующий чемпион Европы Максим Матлаков.
Евгений Наер, Санан Сюгиров, Дмитрий Яковенко, Даниил Юффа и Александр Предке сыграли вничью, а Эрнесто Инаркиев уступил.
После семи туров единоличным лидером является англичанин Гавэйн Джонс, набравший 6 очков и опережающий на 0,5 балла группу из десяти гроссмейстеров, включая Наера, Сюгирова, Демченко, Паравяна, Рахманова и Дубова. Шахматы. Чемпионат Европы. Батуми, Грузия 7-й тур Евгений Наер (Россия) — Радослав Войташек (Польша) — 0,5:0,5 Тамир Набаты (Израиль) — Санан Сюгиров (Россия) — 0,5:0,5 Гавэйн Джонс (Англия) — Эрнесто Инаркиев (Россия) — 1:0 Гадир Гусейнов (Азербайджан) — Дмитрий Яковенко (Россия) — 0,5:0,5 Даниил Дубов (Россия) — Андрей Волокитин (Украина) — 1:0 Антон Демченко (Россия) — Гаик Мартиросян (Армения) — 1:0 Иван Шарич (Хорватия) — Александр Предке (Россия) — 0,5:0,5 Александр Рахманов (Россия) — Юре Скоберне (Словения) — 1:0 Даниил Юффа (Россия) — Давид Антон Гуярро (Испания) — 0,5:0,5 Давид Паравян (Россия) — Нильс Гранделиус (Швеция) — 1:0 Александр Ковчан (Украина) — Максим Матлаков (Россия) — 0:1.
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Карякин и Каруана делят лидерство на турнире претендентов после 12-го тура Карякин получил удостоверение мастера спорта международного класса Яковенко, Матлаков и Инаркиев добились побед в 4-м туре ЧЕ по шахматам
 Ещё 6 источников 
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