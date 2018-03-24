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Евгений Наер делит лидерство на шахматном Евро-2018
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Евгений Наер делит лидерство на шахматном Евро-2018 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В грузинском Батуми продолжается первенство Европы по шахматам, которое проходит по швейцарской системе. После шестого тура лидера вышли Тамира Набати из Израиля догнал россиянин Евгений Наер, который выиграл свою партию у итальянца Даниэле Вокатуро.
Впрочем, Наер и Набати, которые набрали по 5 очков, возглавляют гонку по дополнительным показателям. Еще пять гроссмейстеров, среди которых россияне Эрнесто Инаркиев и Санан Сюгиров, также имеют по 5 турнирных баллов.
После первой половины состязаний — а всего на берегах Черного моря будет сыграно 11 туров, — группа в 20 шахматистов имеет по 4,5 очка. Среди них россияне Антон Демченко, Александр Рахманов, Давид Паравян, Александр Предке, Дмитрий Яковенко, Даниил Дубов и Даниил Юффа.
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