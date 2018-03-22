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Инаркиев, Наер и Сюгиров — в лидерах ЧЕ по шахматам после шести туров
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Инаркиев, Наер и Сюгиров — в лидерах ЧЕ по шахматам после шести туров 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Россиянин Дмитрий Яковенко в шестом туре чемпионата Европы по шахматам в Батуми победил своего соотечественника Кирилла Алексеенко. Побед добились также Эрнесто Инаркиев, Даниил Дубов, Евгений Наер, Александр Мотылёв и Санан Сюгиров. Действующий чемпион Европы россиянин Максим Матлаков оказался сильнее австрийца Андреаса Дирмайра. После шести туров у семи шахматистов, включая Наера, Сюгирова и Инаркиева, в активе по 5 баллов.
Шахматы. Чемпионат Европы. Батуми, Грузия 6-й тур Эрнесто Инаркиев (Россия) — Евгений Романов (Россия) — 1:0 Марин Босиочич (Хорватия) — Даниил Дубов (Россия) — 0:1 Роберт Хованнисян (Армения) — Антон Демченко (Россия) — 0,5:0,5 Даниэле Вокатуро (Италия) — Евгений Наер (Россия) — 0:1 Александр Рахманов (Россия) — Давид Паравян (Россия) — 0,5:0,5 Александр Предке (Россия) — Каспер Пиорун (Польша) — 0,5:0,5 Санан Сюгиров (Россия) — Давид Арутинян (Грузия) — 1:0 Дмитрий Яковенко (Россия) — Кирилл Алексеенко (Россия) — 1:0 Андрей Волокитин (Украина) — Максим Вавулин (Россия) — 1:0 Виктор Эрдос (Венгрия) — Алексей Сарана (Россия) — 0,5:0,5 Сергей Жигалко (Беларусь) — Даниил Юффа (Россия) — 0:1 Александр Мотылёв (Россия) — Гаик Еритсян (Армения) — 1:0 Максим Матлаков (Россия) — Андреас Дирмайр (Австрия) — 1:0.
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