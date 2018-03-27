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Матлаков догнал лидеров чемпионата Европ по шахматам
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Матлаков догнал лидеров чемпионата Европ по шахматам 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
После предпоследнего тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми, в число лидеров вошел действующий обладатель звания лучшего шахматиста континента россиянин Максим Матлаков. Он обыграл израильтянина Тамира Набати.
Матлаков набрал 7 очков из 10-ти возможных и делит лидерство с представителем Украины Антоном Коробовым, поляком Радоставом Войташеком и британцем Джонсом Гэвейном. В заключительном, 11-м туре Матлаков сыграет с представителем Англии.
Впрочем, кроме квартета лидеров на победу могут претендовать и те участники, что набрали по 6,5 очков — таковых в Батуми сразу 15 шахматистов. Среди них россияне Даниил Дубов, Санан Сюгиров, Дмитрий Яковенко, Антон Демченко и Алексей Сарана.
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