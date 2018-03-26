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Матлаков, Дубов и Сюгиров преследуют лидеров шахматного Евро-2018
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Матлаков, Дубов и Сюгиров преследуют лидеров шахматного Евро-2018 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В грузинском Батуми в решающую стадию вступил чемпионат Европы по шахматам. Участники сыграли партии 8-го тура, и до финиша осталось три игровых дня. На Евро-2018 лидируют сразу четыре гроссмейстера, а россияне Даниил Дубов и Максим Матлаков идут в группе преследования.
По 6,5 очков после 8-готура набрали англичане Джонс Гэвейн, Люк МакШэйн, поляк Радослав Войташек и израильтянин Тамир Набати. При этом Войташек и Набати победили в очередных партиях, соответственно, россиян Антона Демченко и Александра Рахманова.
Группу преследования лидеров, в которой все участники набрали по 6 очков, составляют шесть участников, среди которых три россиянина: прошлогодний чемпион континента Максим Матлаков, Даниил Дубов и Санан Сюгиров. По 5,5 очков набрали наши шахматисты Демченко, Рахманов, Дмитрий Яковенко, Давид Паравян, Евгений Алексеев, Эрнесто Инаркиев, Евгений Наер, Александр Предке, Семен Ломасов, Даниил Юффа и Артур Габриелян.
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