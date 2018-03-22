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Россияне преследуют лидеров на шахматном Евро-2018
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Россияне преследуют лидеров на шахматном Евро-2018 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по шахматам, который проходит по швейцарской системе. После пятого тура в лидеры вышли Тамир Набати из Израиля, хорват Иван Сарич и голландец Бок Бенджамин. Все они набрали по 4,5 очка.
Набати выиграл у прежнего лидера Роберта Оганесяна из Армении. Сарич был сильнее соотечественника Марина Босиосича, а Бенджамин — у словенца Юре Скоберне.
Сразу несколько шахматистов набрали по 4 очка, среди них россияне Давид Паравян, Эрнесто Инаркиев, Евгений Романов и Кирилл Алексеенко. Наш Максим Матлаков, победивший на турнире год назад, имеет пока 3 очка.
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