Россияне преследуют лидеров на шахматном Евро-2018

В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по шахматам, который проходит по швейцарской системе. После пятого тура в лидеры вышли Тамир Набати из Израиля, хорват Иван Сарич и голландец Бок Бенджамин. Все они набрали по 4,5 очка.