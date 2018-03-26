Российский шахматист Матлаков победил Набати в девятом туре чемпионата Европы

ТАСС , 26 марта. Российский гроссмейстер Максим Матлаков белыми фигурами обыграл израильтянина Тамира Набати в партии девятого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

В турнирной таблице по дополнительным показателям лидирует Войташек, набравший семь баллов, далее идут Джонс, украинец Антон Коробов и Матлаков (все — по 7 очков).

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. При одинаковом количестве очков учитываются дополнительные показатели — личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, количество партий черными фигурами и общее число побед. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступить в Кубке мира в следующем сезоне.

Чемпионат Европы по шахматам в Батуми завершится 28 марта.