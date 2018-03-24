Ещё
Российский шахматист Наер сыграл вничью с Войташеком в седьмом туре чемпионата Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский шахматист Наер сыграл вничью с Войташеком в седьмом туре чемпионата Европы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
ТАСС, 24 марта. Россиянин Евгений Наер белыми фигурами сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком в партии седьмого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.
Россиянин Санан Сюгиров черными фигурами сыграл вничью с израильтянином Тамиром Набати, Эрнесто Инаркиев из России черными уступил англичанину Гавейну Джонсу. Российский гроссмейстер Дмитрий Яковенко, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников (2746 пунктов), черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Гадиром Гусейновым.
В турнирной таблице единолично лидирует Джонс, набравший 6 очков. Второе место занимает Набати (5,5 очка), третьим по дополнительным показателям идет Наер (5,5 очка).
Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступить в Кубке мира в следующем сезоне.
Чемпионат Европы по шахматам в Батуми завершится 28 марта.
ТАСС: последние новости
Эксперт: шахматист Аронян является фаворитом турнира претендентов Эксперт: лидерство Каруаны на турнире претендентов не стало неожиданностью Около 50 шахматистов примут участие в чемпионате СКФО в Карачаево-Черкесии
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Следующий после Скрипаля: в США боятся за Родченкова162
Минспорта удручил результат матча с бразильцами30
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео10
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой107
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение