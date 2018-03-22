Золото и серебро завоевали нижегородские шахматисты на чемпионате ПФО по блицу

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области, кандидат в мастера спорта Дмитрий Гольцев стал сильнейшим среди юниоров, набрав 7,5 очков. В турнире женщин второе место заняла мастер ФИДЕ Екатерина Гольцева, в активе которой 9,5 баллов из 11 возможных. Нижегородка только за счет коэффициента уступила первую строчку Камилии Булатовой из Татарстана, у которой оказалось то же количество очков. Призеры турнира представят Нижегородскую область на чемпионате России. Напомним, юная нижегородская шахматистка завоевала серебро на международном турнире.